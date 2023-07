Escalação: como Juventude e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B

Papo e Vovô duelam pela 19ª rodada da competição nacional. A bola rola às 15h30min, em Caxias do Sul (RS). Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Juventude e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 15h30min (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Juventude



4-5-1: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Jean; Vini Paulista, Nenê e Victor Andrade; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque e Guilherme Castilho; Jean Carlos, Hygor Cléber e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira



