Ceará acerta contratação de volante Breno, do Botafogo, por empréstimo

Mais um jogador está desembarcando em Porangabuçu para reforçar o Ceará na continuação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô acertou a contratação por empréstimo do volante Breno, de 22 anos, que pertence ao Botafogo, do Rio de Janeiro.

Revelado pelo Goiás, o jovem meio-campista foi contratado pelo Botafogo em 2022 após se destacar no Esmeraldino. Entretanto, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do último ano tirou o atleta dos gramados por cerca de dez meses e o impediu de ter sequência no clube carioca.

Leia Mais Ceará confirma aquisição de Lucas Ribeiro até o fim de 2024

Parceiros no Botafogo, Paulo Victor revela conversa com Ricardinho antes de acerto com Ceará

Ceará nunca venceu Juventude atuando como visitante; veja retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a recuperação 100% finalizada, Breno voltou a ser relacionado para os jogos do Botafogo no dia 3 de junho deste ano. Desde então, o atleta entrou em campo três vezes e não marcou nenhum gol. Antes da lesão, no ano passado, ele havia disputado dez partidas, com uma bola na rede.

O novo reforço do Vovô chega para disputar posição com outros quatro volantes: Caíque Gonçalves, Richardson, Willian Maranhão e Zé Ricardo.

Com informações de Lucas Silva