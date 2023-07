Juventude x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Juventude e Ceará será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Juventude e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 19ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 15h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e o atacante Erick. Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo na vitória diante do Vila Nova.

A expectativa é que Richardson e Caíque Gonçalves formem a dupla de volantes. Já a ponta esquerda deve ser ocupada por Hygor Cléber, que vem sendo utilizado após a chegada do novo treinador alvinegro. Um cenário com Chay aberto pela ponta com Jean Carlos - ou Guilherme Castilho - desempenhando a função de meia central, também pode ser uma opção.



Para o jogo, o Juventude terá os retornos dos volantes Mandaca e Emerson Santos e do atacante David da Hora. Em contrapartida, Carpini não poderá contar com o lateral-esquerdo Kelvyn, que está emprestado pelo próprio Ceará. Com isso, Alan Ruschel deve ser titular. (Com João Pedro Oliveira/Especial para O POVO)

Juventude x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Juventude x Ceará

Juventude

4-5-1: Thiago Couto; Dani Bolt (Mandaca), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista; Reginaldo, Nenê e Victor Andrade; Rodrigo Rodrigues. Técnico:Thiago Carpini.

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque e Jean Carlos; Janderson, Bissoli (Nicolas) e Hygor Cléber (Pedrinho). Técnico: Guto Ferreira.

Quando será Juventude x Ceará

Hoje, domingo, 23 de julho (23/07), às 15h30min (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Ceará

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)