Ceará nunca venceu Juventude atuando como visitante; veja retrospecto

O Ceará visita o Juventude no domingo, 23, às 15h30min (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro visando quebrar o tabu de nunca ter vencido o Jaconero como visitante. Na história do confronto, alvinegros e alviverdes se enfrentaram cinco vezes no Rio Grande do Sul, com duas vitórias do Papo e três empates.

O primeiro embate entre as equipes em solo gaúcho aconteceu em 2008. Ao todo, foram três confrontos pela Série B e dois pela Série A. No histórico geral, foram 10 partidas, com quatro vitórias do Ceará, quatro empates e duas vitórias do Juventude.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e o atacante Erick. Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo na vitória diante do Vila Nova.

Veja retrospecto do Ceará como visitante contra o Juventude

Juventude 0 x 0 Ceará (Série B 2008)



Juventude 2 x 2 Ceará (Série B 2009)



Juventude 1 x 0 Ceará (Série B 2017)



Juventude 0 x 0 Ceará (Série A 2021)



Juventude 1 x 0 Ceará (Série A 2022)

Confronto direto na tabela de classificação

O embate entre Juventude e Ceará, além de carregar a invencibilidade do Papo no Rio Grande do Sul, coloca frente a frente equipes que duelam pela parte de cima da tabela de classificação. A equipe de Guto Ferreira não conseguirá terminar o 1° turno no G4, mas pode encurtar a distância para o Novorizontino (4° lugar), e finalizar o 1° período da Série B na 6ª posição. Em caso de derrota, porém, pode retornar para a 11ª colocação.