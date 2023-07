Ceará receberá R$ 580 mil por venda de Vitor Gabriel; veja detalhes

A negociação envolvendo Flamengo e Gangown, da Coreia do Sul, pela venda de Vitor Gabriel renderá aos cofres do Ceará o valor de R$ 580 mil, apurou o Esportes O POVO. Isso porque a multa do atacante é de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões na cotação atual) e devido à taxa de vitrine, o Alvinegro de Porangabuçu tem direito a 10% do montante.

Em suas redes sociais, o centroavante já se despediu do Vovô. Na postagem, Vitor agradeceu pelo período que vivenciou na capital cearense defendendo a camisa alvinegra “A vida é feita de ciclos, e hoje encerro um muito bonito na minha carreira. Vesti a camisa do Ceará sempre com muito respeito e dedicação, para retribuir o carinho de uma torcida que me apoiou desde que cheguei. Saio agora com sentimento de muita gratidão, desejando tudo de melhor para o Vozão. Obrigado, obrigado, obrigado”, disse.

Leia Mais Orejuela é regularizado e está apto a estrear pelo Ceará

Ceará anuncia rescisão de contrato com meio-campista Arthur Rezende em comum acordo

Em meio à negociação para renovação, Lucas Ribeiro treina com elenco do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 30 jogos, foram 11 gols marcados e cinco assistências. Além disso, o jogador foi importante no título da Copa do Nordeste, chegando a marca na primeira partida da decisão frente ao Sport.



Vitor se junta a Arthur Rezende e Luvannor na lista de jogadores que deixaram o Ceará, Até o momento, apenas Orejuela e Guilherme Bissoli foram contratados. O zagueiro Sidnei deve ser anunciado em breve.

Com informações de Mateus Moura