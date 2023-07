Na estreia de Guto Ferreira, Ceará perde para o Sport e segue em má fase na Série B

O Ceará foi superado pelo Sport por 2 a 0 neste domingo, 2, em jogo da 15ª rodada da Série B 2023. Na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o Vovô não conseguiu ter boa atuação e foi dominado pelo Rubro-Negro.

Com o resultado negativo, o time de Porangabuçu perdeu a oportunidade de subir na tabela de classificação e estacionou nos 21 pontos. O próximo compromisso do Alvinegro será na próxima sexta-feira, 7, diante do Botafogo-SP, na Arena Castelão.



O jogo

Mesmo ciente da dificuldade do confronto, a torcida alvinegra criou certa expectativa para o jogo diante do Sport por conta do retorno do técnico Guto Ferreira. O comandante, inclusive, promoveu mudanças na equipe, principalmente no setor defensivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o Ceará não conseguiu ter as ações da partida nos minutos iniciais e observou o Sport trocar passes. A única boa jogada do time no começo do jogo foi com Janderson, que até balançou as redes, mas pelo lado de fora. Após o lance, domínio completo do time pernambucano. Empurrado pela sua torcida, o Leão da Ilha pressionou o Vovô, mas a defesa alvinegra conseguiu se sair bem até certo ponto.

Isso porque Jorginho, meia do Sport, avançou nas costas da zaga e saiu cara a cara com o goleiro Bruno Ferreira, que o derrubou. Diante do lance, o árbitro Bruno Arleu de Araujo assinalou pênalti. Na cobrança, Ronaldo bateu bem e abriu o placar em Recife. Depois, o Ceará criou sua grande chance com Erick, mas o zagueiro Sabino tirou em cima da linha e evitou o tento de empate.

O Rubro-Negro ainda ampliou o marcador com Luciano Juba aos 49 minutos. Na oportunidade, ele recebeu a bola livre e finalizou bem sem chances para Bruno Ferreira.

Na volta para o segundo tempo, o Vovô tinha duas opções claras: se defender melhor para não sofrer mais gols ou avançar em busca de reduzir o prejuízo. Inicialmente, o time optou pela segunda, no entanto, não conseguiu produzir o esperado e quase viu o Sport ampliar o placar.

Aos seis minutos, o time do Recife teve mais um pênalti a seu favor, mas Ronaldo desperdiçou. Depois da chance perdida, o Leão seguiu em cima e não deu espaço para o Ceará.



Incomodado com o resultado, Guto Ferreira promoveu substituições visando maior produção do ataque: David Ricardo, zagueiro construtor, entrou no lugar de Léo Santos, enquanto Warley, com características mais ofensivas, substituiu Michel Macedo.

As alterações, porém, não surtiram tanto efeito. O Ceará até teve crescimento na posse de bola, mas seguiu não oferecendo perigo ao gol adversário. Portanto, a falta de repertório ofensivo se mostrou clara.



O cenário começou a mudar a partir da entrada de Nicolas, que substituiu Vitor Gabriel no comando de ataque. O camisa 9, inclusive, finalizou uma bola na trave. Outro jogador que entrou bem na partida foi Erick Pulga, que voltou a jogar após um mês.

No entanto, mesmo com uma pressão alvinegra no final da partida, o placar seguiu em 2 a 0 para o Sport e o Ceará amargou mais uma derrota na Série B.