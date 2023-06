Bruno Ferreira, do Ceará, relembra forte calor em São Luís: "Muitos jogadores passaram mal"

Nesta terça-feira, 27, o arqueiro reforçou o discurso do técnico Eduardo Barroca e revelou que "muitos jogadores passaram mal" após a partida do Ceará contra o Sampaio Corrêa

A declaração do técnico Eduardo Barroca sobre o forte calor em São Luís, no empate do Ceará com o Sampaio Corrêa no último domingo, 25, marcou a coletiva do treinador e repercutiu bastante nas redes sociais. Segundo ele, o goleiro Bruno Ferreira, titular da equipe na partida, chegou a perder 4 quilos durante o jogo.

Nesta terça-feira, 27, o arqueiro reforçou o discurso do comandante alvinegro e revelou que "muitos jogadores passaram mal" após a partida.

"Se pra mim foi assim, imagina para os jogadores (de linha). Nunca tinha passado por isso. A gente subiu para aquecer 14h30min, estava muito quente. Minha roupa estava toda molhada. Nunca tinha ficado assim. Foi bem difícil mesmo. Depois do jogo fiquei 10 minutos na maca. Nunca tinha sentido isso. Teve jogador que passou mal, ficou vomitando. A dificuldade do jogo foi bastante. A gente está num clima quente, mas lá estava diferente, não estava normal", comentou o arqueiro de 29 anos em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Luiz Felipe aprova interesse do Ceará, mas segue aguardando definição no Santos

Contra o Avaí, Ceará contará com retorno de Caíque Gonçalves

Ceará mantém diferença para G-4, mas vê concorrentes vencerem na 13ª rodada da Série B

"Não é querer dar desculpa, mas estava muito difícil jogar lá, estava muito quente. Muitos jogadores passaram mal. Isso não pode ser desculpa, e a gente vai ver o que errou, o posicionamento, faltou ficar mais com a bola, não estava conseguindo transportar ela para o ataque", completou ele.

Pênalti defendido por Bruno Ferreira contra o Sampaio Corrêa contou com dicas de analista do Ceará

Bruno foi o principal destaque do Ceará na partida e fundamental pela manutenção do empate. Quando o placar do confronto já estava em 1 a 1, o Sampaio teve pênalti a favor, mas o goleiro do Alvinegro defendeu a cobrança de Marcinho.

O arqueiro explicou que recebeu dicas dos analistas do clube, Alcino Rodrigues e Tadeu Alves, sobre onde Marcinho costumava cobrar.

"Sempre mandam os prováveis batedores de pênalti. E mandaram do jogador Marcinho, batia no canto direito e fui feliz em pegar o pênalti. A gente sempre conversa com os treinadores de goleiro, Everson e Anderson. Eles passam dicas importantes na hora do pênalti. Muito feliz com meu primeiro pênalti (defendido no Ceará). Graças a Deus pude fazer essa defesa e ajudar o time a sair com um ponto", contou o goleiro.

Entrar no G-4 e não sair mais

O Ceará está a cinco pontos do G-4 da Série B. Após 13 rodadas, o clube ainda não figurou entre os quatro primeiros colocados da competição. Bruno destacou a busca da equipe pela zona de acesso, citou o momento de pressão e comentou sobre o desequilíbrio nos desempenhos dentro e fora de casa.

"A gente tem lutado por isso no campeonato todo. Conversamos bastante entre nós de que quando entrar (no G-4), não vamos sair mais. Temos uma excelente equipe, um time gigante para isso. É muito importante estar no grupo de cima, independentemente de não estar no G-4, mas não pode desgarrar daquele grupo. É muito difícil a Série B. A gente consegue isso ganhando, em casa principalmente a gente tem que fazer nossa parte, buscar ponto fora, porque a gente sabe que isso é o que dá o acesso."

Em vários momentos da coletiva, o goleiro falou sobre a pressão externa. As cobranças por parte da torcida aumentaram após o empate diante do Sampaio Corrêa, que marcou o segundo jogo seguido do Vovô na Série B sem vitória. O técnico Eduardo Barroca balançou no cargo, mas a diretoria decidiu mantê-lo.

"Todos os jogadores estão acostumados com a pressão. A gente joga no Ceará, é pressão, cobrança, tem que ter tranquilidade para fazer o que sabe de melhor. É não deixar que a pressão externa atrapalhe a gente dentro de campo. A gente precisa fazer nosso trabalho e colocar o time no G-4", ressaltou.

O próximo desafio do Ceará é contra o Avaí, no Castelão. O Alvinegro tem deixado a desejar na campanha como mandante na Série B.

"A gente faz excelentes jogos fora de casa, mas quando chega em casa não consegue ter o mesmo desempenho. Às vezes, falta um pouquinho de sorte, não consegue fazer o gol logo no começo e toma o gol primeiro. Isso acaba atrapalhando, a gente fica um pouco nervoso. A Série B é um campeonato em que os jogos em casa têm que ser ganhados. É ficar mais concentrado, o time todo desde o ataque até a defesa para evitar tomar gol e sair na frente", disse Bruno.

Após seis partidas em casa, o time soma duas vitórias e quatro derrotas, com apenas 33,3% de aproveitamento.

Como visitante, o Vovô tem a segunda melhor campanha da Série B, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota - 66,7% de aproveitamento.

Reencontro com Morínigo no duelo contra o Avaí

O embate contra o Avaí marca o reencontro do Ceará com o técnico Gustavo Morínigo, que comandou a equipe alvinegra entre janeiro e abril e é o atual treinador do time catarinense.

"(Morínigo) conhece bastante os jogadores que estão aqui, o clima, a torcida, a pressão. Mas como você (repórter) disse: aqui está pressão, mas lá também está na pressão. Temos um grupo qualificado com excelentes jogadores. Eu acredito bastante nessa equipe. Sei que a gente vai fazer um grande jogo, independentemente do Morínigo conhecer o time ou não. Temos tudo para voltar a ganhar em casa e tirar essa pressão da gente."