Diretoria do Ceará descarta demissão e Barroca segue no comando da equipe

Cúpula reconhece que há pontos a serem melhorados no trabalho do treinador, mas prefere dar prosseguimento ao projeto

Pressionado por parte da torcida do Ceará, o técnico Eduardo Barroca seguirá no comando do clube alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO. A diretoria do Vovô descartou a demissão neste momento e o treinador permanece no comando da equipe do Porangabuçu.

O Esportes O POVO apurou que a diretoria alvinegra avalia o atual trabalho como satisfatório, mas reconhece que o desempenho do time precisa evoluir.

Há sessenta dias à frente do time de Porangabuçu, o comandante teve seu trabalho ainda mais questionado após a má atuação da equipe diante do Sampaio Corrêa neste domingo, 25. Até o momento, ele comandou o time em 12 jogos, sendo seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 55,55%.