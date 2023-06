Ceará joga mal e empata com Sampaio Corrêa fora de casa pela Série B

O Ceará voltou a campo após a data Fifa apresentando falhas construtivas e de marcação. Nesse cenário, a equipe empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa na tarde deste domingo, 25, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, pela Série B. Ytalo balançou as redes para o time da casa e Erick deixou tudo igual para o time de Eduardo Barroca.

Com o ponto somado, o Vovô perde a oportunidade de subir na tabela de classificação da competição. O time contabiliza 20 pontos somados após 13 partidas disputadas.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na próxima quarta-feira, 28. A equipe recebe o Avaí às 19 horas, na Arena Castelão, também pela Série B.

Como foi a partida



O Ceará tentou buscar o jogo com passes no meio de campo nos minutos iniciais, mas foi o Sampaio Corrêa quem ditou o ritmo da partida. Aproveitando-se das falhas construtivas da equipe alvinegra, o time maranhense foi, no decorrer dos minutos, empurrando o Vovô para o campo de defesa e colocando a partida para uma parte do campo que lhe era confortável.

Com o jogo mais favorável para si, os donos da casa então começaram a pressionar a defesa do Alvinegro de Porangabuçu, que apresentava problemas principalmente na saída de bola. Com esse enredo, logo o Sampaio Corrêa passou a pressionar ainda mais o time comandado por Barroca.

Foi dessa pressão e das falhas defensivas do Ceará que saiu o primeiro gol do jogo. Aos 14 minutos, Ytalo balançou as redes após receber passe de Pimentinha, que dava bastante trabalho para David Ricardo.

Com a desvantagem no placar e a fragilidade de construção e marcação, em conjunto com a pressão ofensiva do Sampaio, o time de Eduardo Barroca teve que se adaptar ao ritmo jogo. Alguns jogadores do meio de campo tiveram que recompor a marcação defensiva alvinegra e, somente quando o Vovô se adaptou ao jogo do adversário foi que a equipe conseguiu o primeiro chute ao gol.

Em uma posição mais reativa que impositiva, o Ceará fez a primeira finalização a ponto de assustar o goleiro Luiz Daniel aos 34 minutos, com Jean Carlos. Foi através de um passe do camisa 10 que, cinco minutos depois, o Vovô conquistou o empate com Erick.

Na segunda etapa, o Sampaio Corrêa seguiu com o domínio do jogo. Apesar das mudanças no meio de campo, o time do técnico Barroca pouco progrediu e seguiu sendo pressionado pelo adversário. Aos 10 minutos, a equipe da casa ainda teve oportunidade de empatar após a marcação de um pênalti, mas o goleiro Bruno Ferreira defendeu a cobrança de Marcinho.

