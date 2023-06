Eduardo Barroca valoriza empate do Ceará com Sampaio: "Ponto importante"

Mesmo com uma atuação abaixo do esperado, o Ceará conseguiu somar um ponto ao empatar em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa fora de casa na tarde deste domingo, 25, pela 13ª rodada da Série B. Após o confronto, em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Barroca valorizou o resultado conquistado pelo Vovô.

“Ponto importante pensando na competição, pensando nas dificuldades que enfrentamos para jogar aqui. A gente sabe que o Sampaio tem uma tradição muito grande nos jogos em casa dentro da Série B. E hoje a gente pôde ver, claramente, a dificuldade que é jogar nesse horário. Um ponto fora de casa importante. Óbvio que viemos aqui tentando buscar a vitória, mas enfrentamos dificuldades. Agora temos que pegar o jogo, depurar ele porque temos um desafio importante contra o Avaí no próximo jogo.”

Ao analisar o desempenho da equipe cearense, Eduardo Barroca reconheceu que seu time encontrou maiores dificuldades na parte inicial do confronto. No segundo tempo, porém, o treinador fez outra avaliação. Ele ressaltou que o Ceará criou as melhores oportunidades e poderia ter saído de campo com a vitória.

“Acho que a gente não começou o jogo da forma que gostaríamos. Tivemos um pouquinho de dificuldade de transportar a bola da defesa para o ataque com uma velocidade maior, e sofremos um gol cedo. Depois do tempo técnico demos uma pequena ajustada e conseguimos empatar. Jogo de exigência física extrema pelo horário, pela característica do campo e de jogo do Sampaio também. Na parte final, as melhores oportunidades foram nossas. A gente poderia ter saído daqui até com a vitória. O jogo terminou com uma oportunidade claríssima nossa.”

Um dos pontos mais abordados por Eduardo Barroca na coletiva foi sobre o desgaste físico. O treinador destacou a dificuldade de jogar no “calor extremo” do horário de 15h30min e revelou que o goleiro Bruno Ferreira perdeu quatro quilos. Outra circunstância negativa apontada pelo técnico foi o gramado do Estádio Castelão.

“É muito importante falar do contexto, sem ser uma desculpa. A gente precisa evoluir uma série de coisas. Mas o contexto de jogar aqui nessa circunstância, em um calor extremo. Para vocês terem ideia, o Bruno terminou com quatro quilos a menos e ficou quase dez minutos deitado no vestiário após o jogo para conseguir se recuperar. Um calor extremo, um campo extremamente pesado e fofo, um jogo de exigência física muito alta. Não tenho a menor dúvida que todas as equipes que forem jogar aqui vão ter dificuldade de pontuar. Então tenho a convicção que esse ponto vai ser muito importante.”

“Não tenho a menor dúvida que esse jogo foi o que mais exigiu fisicamente. É o jogo que eu vou ter que levar muito em consideração tudo que aconteceu aqui, com relação a desgaste físico para poder fazer uma escolha para o próximo jogo. A gente teve um tempo bom para treinar e se preparar. Mas vamos voltar a ter uma sequência de jogos, então preciso cuidar muito e ver como vai ser a recuperação desses jogadores, para pensar na partida contra o Avaí”, finalizou.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 28, na Arena Castelão, para enfrentar o Avaí, pela 14ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 19 horas.