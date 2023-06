Técnico do Avaí, Morínigo reencontra o Ceará em busca de 1ª vitória

O Ceará irá reencontrar o seu antigo técnico, o paraguaio Gustavo Morínigo, na próxima vez que entrar em campo. O treinador hoje comanda o Avaí e as equipes irão se enfrentar nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Série B.

No duelo entre o Vovô e o time da Ilha, o comandante espera somar a primeira vitória como treinador da equipe catarinense. Anunciado em maio, Morínigo já esteve a beira do gramado do Avaí em sete jogos e contabiliza quatro empates e três derrotas, não tendo somado mais do que quatro dos 21 pontos disputados. Nessas partidas, o grupo só marcou cinco gols, enquanto sofreu nove tentos.

No Ceará, Gustavo Morínigo foi técnico por 24 jogos, auxiliando o time na conquista da Copa do Nordeste 2023. Nessas partidas, ele contabilizou com o Vovô 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 48 gols marcados e 29 sofridos.

