Luiz Felipe aprova interesse do Ceará, mas segue aguardando definição no Santos

Zagueiro vê com bons olhos chegada ao Vovô. Decisão da nova comissão técnica do Peixe será determinante

Um dos alvos do Ceará no mercado, o zagueiro Luiz Felipe aprova uma possível transferência para o clube alvinegro ainda nesta temporada. O jogador, que defende o Santos desde 2016, trata o Vovô como um grande clube e vê com bons olhos a possibilidade, apurou o Esportes O POVO.

No entanto, o defensor ainda aguarda definição da sua situação no Peixe. Isso porque ele deve passar por avaliação da nova comissão técnica do time para saber se estará nos planos ou não. Na última sexta-feira, 23, o clube da Baixada Santista anunciou Paulo Turra como seu novo técnico.

Caso a comissão opte por liberá-lo para outro clube, o Ceará aparece como provável destino. Luiz tem contrato até 2024 com o clube da Vila Belmiro e já esteve na mira de outras equipes, como Bahia e Cuiabá.



Neste ano, porém, atuou apenas uma vez: foi titular na derrota por 2 a 1 para o Newell's Old Boys-ARG, no último dia 6, pela Copa Sul-Americana.

Eduardo Barroca conta com cinco opções para o setor no elenco do Ceará: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Léo Santos, Luiz Otávio e Tiago Pagnussat. No entanto, Luiz Otávio tem sofrido com lesões, enquanto David Ricardo tem sido utilizado na lateral esquerda. Existe ainda a possibilidade de Lucas Ribeiro, em recuperação de lesão, ser reintegrado ao elenco.

