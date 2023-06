Bruno Ferreira aproveita chance como titular e defende pênalti em empate do Ceará

Arqueiro defendeu a cobrança de Marcinho aos 10 minutos do segundo tempo e evitou a derrota alvinegra diante do Sampaio Corrêa

Fora de casa, o goleiro Bruno Ferreira aproveitou a oportunidade como titular do Ceará e teve ótima atuação. O arqueiro foi decisivo para o empate em 1 a 1 do Vovô com o Sampaio Corrêa na tarde deste domingo, 25 de junho, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além de defesas importantes, o camisa 94 ainda segurou um pênalti, evitando assim a derrota alvinegra.

Antes dos 10 minutos do segundo tempo, a bola resvalou no braço de Willian Maranhão em jogada na área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Marcinho chutou de pé direito, mas Bruno Ferreira fez boa leitura e espalmou para manter a igualdade no placar.

Sobre o assunto Ceará acerta apenas uma finalização ao gol em empate contra o Sampaio Corrêa

Com cinco gols pelo Ceará, Erick chega à vice-artilharia da Série B

Ceará joga mal e empata com Sampaio Corrêa fora de casa pela Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na saída de campo, ele afirmou estar feliz pelo pênalti defendido. No entanto, lamentou o resultado da partida e reforçou que o grupo vai trabalhar em busca da parte de cima da tabela de classificação.



"Quando cheguei falei que tinha que estar preparado. A oportunidade não avisa, e ela chegou. Sou grato pelo que acontece na minha vida. Estou feliz pelo pênalti, mas a gente podia ter saído com um resultado melhor. É assim o futebol. Vamos ver o que erramos. Série B é muito difícil, mas vamos trabalhar bastante para ficar no grupo de cima", destacou.

O goleiro foi escolhido entre os 11 que começaram o jogo em razão da ausência de Richard. O camisa 1 sentiu desconforto no músculo adutor da coxa e foi desfalque.

Bruno Ferreira chegou ao Porangabuçu neste ano. Titular do Caxias na campanha do vice-Campeonato Gaúcho de 2023, ele foi eleito o melhor goleiro da competição estadual e chegou ao Ceará para brigar por posição na equipe.