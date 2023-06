Ceará mantém diferença para G-4, mas vê concorrentes vencerem na 13ª rodada da Série B

Após pausa nas últimas duas semanas, o Ceará retornou à rotina de disputa da Série B em busca de seguir colado nas equipes do G-4. Contudo, o Vovô não repetiu a boa fase fora de casa e empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Para piorar a situação, os resultados da 13ª rodada da Segundona não foram favoráveis ao Alvinegro, que viu o pelotão de cima se distanciar.

Com o revés diante do CRB antes da parada para a Data Fifa, o escrete preto-e-branco chegou para esta rodada na 7ª posição, com 19 pontos, a cinco do Vila Nova, então 4º colocado. Após o ponto conquistado diante da equipe maranhense, o Vovô permaneceu onde estava na tabela e manteve a distância para o último time no G-4, agora o Vitória, que soma 25 pontos.



O clube baiano, inclusive, foi o único concorrente direto do Vovô na luta pelo acesso que perdeu na rodada. Novorizontino, Sport e Vila Nova venceram seus confrontos, aumentando, assim, a diferença de pontuação do time de Barroca para os três primeiros na classificação.

Após o término da rodada, o Alvinegro, com 20 pontos, está a nove pontos do líder Novorizontino (29), sete do segundo e do terceiro colocados, Sport – com um jogo a menos – e Vila Nova, respectivamente, ambos com 27. Antes desta etapa, a diferença era de sete e cinco pontos.

O Leão da Ilha, atual vice-líder, entrou em campo na quinta-feira, 22, e venceu o Juventude por 3 a 0, alcançando 27 pontos. No sábado, 24, o Vila Nova derrotou o Botafogo-SP pelo mesmo placar, e subiu para a terceira posição depois da vitória do Novorizontino por 2 a 1 contra o Tombense, que fez o time paulista reassumir a liderança da Segunda Divisão.

Além do pelotão de cima vencer, os adversários que estão logo atrás também venceram e encostaram no Ceará na tabela. O Atlético-GO venceu a Ponte Preta por 1 a 0, chegou aos mesmo 20 pontos do Vovô e ocupa a 8ª colocação. Já o Guarani derrotou o Vitória por 2 a 0 e está com 19 pontos na 9ª posição. Este último resultado, porém, beneficiou o time cearense. Isso porque fez a distância do clube do Porangabuçu para o G-4 permanecer em cinco pontos.

Depois dos 15 dias para descansar, realizar ajustes e buscar evolução, os erros do time continuaram, principalmente na saída de bola. Diante do Sampaio, a equipe de Barroca sofreu defensivamente. A ótima atuação do goleiro Bruno Ferreira evitou a derrota alvinegra, uma vez que o arqueiro fez defesas importantes e defendeu um pênalti. Ofensivamente, o time não apresentou repertório de criação suficiente para buscar o triunfo.