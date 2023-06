Contra o Avaí, Ceará contará com retorno de Caíque Gonçalves

Após o empate por 1 a 1 contra o Sampaio Corrêa, o Ceará foca agora no próximo jogo. Na quarta-feira, 28, às 19 horas, o Vovô recebe o Avaí, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca contará com o retorno do volante Caíque Gonçalves. O camisa cinco estava suspenso na partida contra a Bolívia Querida, mas agora ficará à disposição no duelo diante do Leão da Ilha.

Apesar de ser originalmente um homem de meio-campo, Caíque vem atuando como lateral-direito sob o comando de Barroca. Na temporada, o atleta entrou em campo 28 vezes, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

Outro possível retorno é do lateral esquerdo Willian Formiga, afastado desde o dia 3 de maio, quando saiu lesionado na final da Copa do Nordeste. O jogador foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, mas já iniciou o período de transição.

Richard, Luiz Otávio, Danilo Barcelos e Hygor tendem a continuar de fora. Todos esses estão entregues ao departamento médico.