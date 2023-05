Embalado pelo tri, Ceará visita a Ponte Preta em busca da 2ª vitória na Série B

As equipes se enfrentam às 11 horas deste domingo, 7, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Será o terceiro jogo de Eduardo Barroca no comando técnico do Vovô

De olho na parte de cima da tabela de classificação, o Ceará entra em campo neste domingo, às 11 horas, para encarar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pelo tricampeonato da Copa do Nordeste, o Vovô quer conquistar a segunda vitória consecutiva para engrenar de vez no torneio nacional.

Após uma partida intensa contra o Sport na Ilha do Retiro na última quarta-feira, pela final da Lampions, o Alvinegro de Porangabuçu precisou se curar rápido da “ressaca” proporcionada pelo título para voltar o foco completo à disputa da Série B, principal objetivo do clube no ano.

Sobre o assunto Ceará realiza carreata do Tri do Nordestão neste domingo; veja programação

Ceará embarca para encarar a Ponte Preta pela Série B; veja lista de relacionados

Após título, Barroca diz que foco é estabilizar o Ceará na parte de cima da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô sofreu duas derrotas no início do campeonato, mas aliviou a pressão ao vencer o ABC no Frasqueirão-RN, em jogo que marcou a estreia de Barroca no comando técnico. O triunfo, assim como o título do Nordeste, naturalmente eleva a confiança do elenco alvinegro para encarar a Macaca.

“Não começamos bem, perdemos os dois primeiros jogos e tem equipes já com 12 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas é trabalhar bastante e focar na Série B [...] Tivemos pouco tempo para treinar, praticamente um dia. Quando chegar em São Paulo, o professor vai passar a análise do adversário para fazermos um bom jogo”, disse Erick antes do embarque para Campinas.

A Ponte Preta também vem de vitória no certame, contra o Botafogo-SP, pelo qual venceu por 2 a 0 em Campinas. No torneio, os dois times vivem cenários semelhantes, com o Vovô (15º) figurando apenas um ponto atrás da Macaca (12º). Vale ressaltar, porém, que o time cearense ainda não disputou a quarta rodada devido à final da Copa do Nordeste — ou seja, tem um jogo a menos que alguns clubes.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Além de todos os importantes elementos esportivos que a partida representa, também há um interessante fator histórico que marca o duelo: um reencontro de quase 10 anos. A última vez que Ceará e Ponte Preta se enfrentaram foi em 2014, na edição da Série B daquele ano. Na ocasião, uma vitória para cada lado, com o time cearense vencendo em casa no primeiro turno por 3 a 2 e os paulistas devolvendo no embate de volta com um 3 a 1.

Para a partida, Eduardo Barroca não tem grandes problemas com desfalques. A exceção é Willian Formiga, que não viajou com a delegação. O desgaste físico acentuado pela sequência recente de jogos pode ser um fator impactante na escalação do Vovô e não será surpresa caso o treinador mude algumas peças que estiveram em campo na última quarta-feira em Recife.



Por outro lado, a lista de ausências da Ponte Preta deve ser maior. Os meio-campistas Elvis e Ramon Carvalho, os laterais Júnior Tavares e Jean Carlos, e o volante Léo Naldi estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Fábio Sanches é tratado como dúvida.

Ponte Preta x Ceará

Ponte Preta

3-5-2: Caique França; Mateus Silva, Thiago Oliveira, Edson; L. Felipe, F. Amaral, Cássio Gabriel, Filipinho e Artur; Pablo Dyego e Eliel. Téc: Felipe Moreira

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Barcelos; Richardson, Maranhão e Jean Carlos; Erick, Vitor Gabriel (Nicolas) e Erick Pulga. Téc: Eduardo Barroca

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: 11 horas

Data: domingo, 7

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Lucas Beiersdorf Flor (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Band e Premiere