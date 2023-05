Após título, Barroca diz que foco é estabilizar o Ceará na parte de cima da Série B

Em entrevista coletiva em Recife após a conquista da Copa do Nordeste, o treinador do Vovô ressaltou que o clube precisa ser protagonista na Segundona e alcançar, o quanto antes, a parte de cima da tabela

Os últimos dias do Ceará foram intensos. Após uma verdadeira batalha na Ilha do Retiro, onde o Vovô precisou entregar o máximo fisicamente contra o Sport para conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste, o foco agora passa a ser, novamente, a Série B do Brasileiro, principal objetivo do clube no ano.

Sem muito tempo para comemorar a Lampions, o elenco alvinegro, que retornou à Fortaleza e teve folga durante a quinta-feira, se reapresentou nesta sexta em Porangabuçu para dar início aos preparativos visando o importante duelo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Para o jogo, Barroca terá apenas dois dias de treino, já que a delegação cearense embarca no sábado para Campinas (SP).

O principal desafio do treinador, entretanto, é resgatar a atenção e concentração do time após um título tão marcante. O desgaste físico, que será potencializado por uma viagem longa até São Paulo, também é outro fator a ser administrado.

Apesar das dificuldades, o confronto vale muito para as pretensões do clube na Segundona e o treinador Eduardo Barroca destacou, em entrevista coletiva ainda em Recife, sobre a necessidade do clube se estabilizar no topo da tabela o quanto antes.

“A Série B, por ser uma competição muito longa, haverá um período de instabilidade, todas equipes vão ter em algum momento. É muito importante que a gente trabalhe o mais rápido possível para estar na parte de cima, minha meta com os jogadores é essa: nos momentos de instabilidade, ou de jogar bem e não conseguir vencer, de desgaste físico, a gente esteja sempre no bolo de cima, nunca deixar desgarrar para no final não depender de ninguém. O Ceará, pelo time e camisa que tem, precisa brigar na parte de cima, como protagonista, mas não podemos deixar para depois”, explicou Barroca.



Na situação atual da tabela da Série B, após três rodadas, o Vovô soma três pontos conquistados e figura na 15ª colocação. Em relação ao G-4, zona que garante acesso à elite nacional, a diferença é de seis pontos.