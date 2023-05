Ceará possui retrospecto positivo diante da Ponte Preta, próximo adversário na Série B

Equipes já se enfrentaram em 13 ocasiões. 14ª partida entre os times ocorre neste domingo, 7, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli

Em busca de alçar voos maiores na Série B, o Ceará enfrenta a Ponte Preta neste domingo, 7, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Diante da Macaca, o Vovô possui um bom retrospecto.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro de Porangabuçu saiu vitorioso em seis deles. Houve ainda dois empates contabilizado e, do outro lado do campo, a equipe paulista somou apenas 5 triunfos.

Jogando o embate fora de casa, entretanto, o histórico é mais positivo para a Ponte. Em seis jogos, foram 3 vitórias para o time da casa, um empate e dois triunfos para o Vovô. Essa vitória ocorreu em 2009, pela Série B daquele ano, na penúltima rodada do certame.