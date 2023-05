O treinador conversou com a imprensa logo após o tricampeonato do Vovô na Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira, 3, em Recife-PE

Pela terceira vez em sua história, o Ceará sagrou-se campeão da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 3, o Vovô superou o Sport nos pênaltis, em plena Ilha do Retiro e ficou com a taça do torneio. Após o jogo, o técnico Eduardo Barroca destacou o valor do elenco alvinegro ao citar as opções que tinha no banco de reservas para a grande final.

“Ontem eu estava dando um treino e na hora que eu olhei os jogadores que não iam iniciar a partida, eu pude ver o valor do time que eu tenho. Eu tinha Chay, bicampeão (da Série B) por Cruzeiro e Botafogo; Luvannor, com uma história espetacular; Jean Carlos, com uma história espetacular em outros clubes e que foi desejo de diversos clubes no país; Michel Macedo, jogador que atuou por muitos anos na Europa, no Corinthians, campeão da Libertadores com Atlético-MG. Isso para mim é um alento. Mostra que temos excelentes valores.”

Sobre o assunto Richardson se declara ao Ceará após tri do Nordestão: "É tudo para mim"

Ceará volta a vencer uma disputa por pênaltis após três anos

Pôster do Ceará, campeão da Copa do Nordeste 2023; baixe e guarde

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo Barroca acredita que a conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste será importante para elevar a confiança da equipe alvinegra e, também, para trazer estabilidade ao trabalho que está sendo iniciado neste momento da temporada.

“O título é importante para elevar a confiança. Quando os resultados acontecem, as ideias vão ganhando força, os jogadores vão acreditando mais. O ambiente de vitória traz confiança para que você provoque os jogadores com novos desafios e eles possam responder isso de uma forma melhor. O ambiente de derrota traz muita insegurança. Então com certeza essa conquista vai trazer benefícios de estabilidade de fora para dentro.”

Na final desta quarta-feira, 3, o Ceará encontrou dificuldades para se desvencilhar da pressão alta imposta pelo Sport. Portanto, Eduardo Barroca reconheceu os problemas enfrentados pela equipe na saída de jogo, mas ressaltou que a equipe precisa ter coragem para continuar com a proposta de criar jogadas desde o campo de defesa.

“Ter coragem para continuar fazendo. Não abrir mão de tentar sair jogando, não abrir mão de dar opção para o homem da bola. Na primeira dificuldade a gente já ficar chutando para frente é o mais fácil, mas não é o melhor. Então os jogadores precisam ter coragem, e a coragem tem que partir do treinador de continuar incentivando eles. A gente realmente hoje teve alguns problemas nesse sentido, muito por mérito do Sport. Mas no segundo tempo a gente melhorou demais na saída.”

Tags