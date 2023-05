Herói nos pênaltis, Richard fala após título do Ceará: "Merecemos demais"

O goleiro defendeu duas penalidades e foi o herói do terceiro título do Alvinegro de Porangabuçu na Copa do Nordeste, na noite desta quarta-efira, 3, contra o Sport

O goleiro Richard foi responsável direto pelo título do Ceará na Copa do Nordeste, conquistado nesta quarta-feira, diante do Sport, na Ilha do Retiro, após derrota no tempo normal por 1 a 0. O atleta pegou dois pênaltis na disputa decisiva - batidos por Juba e Gabriel Silva - e comemorou demais no gramado.

"Hora de agradecer muito a Deus. Temos vivido momentos difíceis, mas merecemos demais, trabalhamos muito. Todos os jogadores merecem, especialmente os que ficaram do ano passado. Quero também agradecer aos meus pais e minha família toda. E, claro, dizer que a nação alvinegra, muito exigente porque sabe que podemos dar sempre mais, merece demais, nos apoiaram e agora é comemorar e dar sequência ao trabalho da Série B. Nosso objetivo é o acesso."

Sobre o assunto Tricampeão, Ceará faturou R$ 6,4 milhões na Copa do Nordeste 2023

Nos pênaltis, Ceará bate o Sport e se sagra tricampeão da Copa do Nordeste

Nordestão: Jean Carlos comemora tri do Ceará após pênaltis: "Fomos eficientes"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags