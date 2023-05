Ceará reencontra a Ponte Preta na Série B após quase 10 anos

Depois de faturar a Copa do Nordeste ao superar o Sport nos pênaltis na última quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, o Ceará tem pela frente sua quarta partida na Série B. O clube começou o torneio com duas derrotas, mas venceu o ABC-RN fora de casa por 2 a 1, na estreia do técnico Eduardo Barroca.

Agora, o Vovô visita a Ponte Preta-SP no domingo, 7, às 11 horas, buscando a sua segunda vitória consecutiva no torneio. O embate será o primeiro entre os times desde 2014.

Os últimos jogos, quase dez anos atrás, foram pela Série B de 2014. O Ceará venceu em casa por 3 a 2 e foi derrotado em Campinas pelo placar de 3 a 1. Na época, o Alvinegro começou bem o torneio e chegou a ser líder até a 19ª rodada, mas caiu de rendimento e terminou o campeonato em 8º lugar, com 57 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, foi vice-campeã com 69 pontos.

Ao todo, o histórico do confronto registra 13 partidas. São seis vitórias do Vovô, dois empates e cinco triunfos da Ponte. O Alvinegro de Porangabuçu marcou 22 gols, enquanto que a Macaca somou 21.

A última derrota do Ceará para a Ponte como mandante foi em 1982, pelo Campeonato Brasileiro, com placar de 3 a 1.De lá pra cá, foram mais quatro jogos com três vitórias do Vovô e um empate.

Ceará busca por primeira vitória no ano contra paulistas

Com foco no acesso na Série B, o Ceará tem a missão de conquistar sua primeira vitória contra uma equipe paulista em 2023. O duelo contra a Ponte será o quarto do ano contra clubes do estado de São Paulo.

Os dois primeiros embates foram contra o Ituano. O primeiro, pela segunda rodada da Copa do Brasil, terminou empatado em 1 a 1 e teve, nos pênaltis, a eliminação alvinegra. O segundo jogo foi pela estreia na Série B, quando o Vovô perdeu por 2 a 0. Ambos os jogos foram realizados no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

O duelo mais recente foi na segunda rodada da Série B, quando o Ceará recebeu o Guarani no Estádio Presidente Vargas. A equipe cearense foi derrotada pelo Bugre por 3 a 0 e, pouco depois, o técnico Gustavo Morínigo foi demitido.

Com Barroca, o time tem a chance de vencer e se afastar mais da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro está na 15ª posição na tabela.