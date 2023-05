Ceará embarca para encarar a Ponte Preta pela Série B; veja lista de relacionados

Com três pontos conquistados em três partidas, o Ceará tem a chance de subir na tabela da Série B. A equipe chega para encarar a Ponte Preta com moral elevada após o tri da Copa do Nordeste, conquistado na última quarta-feira, 3

O Ceará embarcou neste sábado, 6, rumo a Campinas-SP para o confronto contra a Ponte Preta pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desfalque por lesão, o lateral-esquerdo Willian Formiga não viajou com a delegação alvinegra.

Lista de relacionados do Ceará

GOL: Richard e Bruno Ferreira

LAT: Michel Macedo, Warley e Danilo Barcelos

ZAG: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Tiago Pagnussat

VOL: Arthur Rezende, Caíque, Richardson e William Maranhão

MEI: Chay, Guilherme Castilho e Jean Carlos

ATA: Erick, Pulga, Hygor Cléber, Janderson, Luvannor, Nicolas e Vitor Gabriel

Chance de subir na tabela da Série B

Com três pontos conquistados em três partidas, o Ceará tem a chance de subir na tabela da Série B. A equipe chega para encarar a Ponte Preta com moral elevada após o tri da Copa do Nordeste, conquistado na última quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro-PE, em Recife.

Esta será a terceira partida do time sob o comando de Eduardo Barroca. Na estreia do treinador, o Vovô venceu a primeira na Série B, quando bateu o ABC por 2 a 1 em Natal-RN. O Alvinegro ocupa a 15ª posição, enquanto a Ponte Preta aparece na 12ª posição com quatro pontos somados em quatro partidas.

O Ceará tem um jogo a menos na Série B devido à final da Copa do Nordeste. A partida válida pela quarta rodada da Segundona contra o Vitória, no estádio Presidente Vargas, será disputada em 10 de maio.

O clube cearense enfrenta a Ponte Preta neste domingo, 7, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli-SP.

Com informações do repórter Horácio Neto