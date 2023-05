Ceará realiza carreata do Tri do Nordestão neste domingo; veja programação

Vovô vai celebrar conquista regional com torcedores. Carreata terá início na Arena Castelão e seguirá até a sede do clube em Porangabuçu

Dando prosseguimento aos festejos do tricampeonato da Copa do Nordeste, o Ceará realizará uma carreata neste domingo, 7, com seus torcedores. De acordo com o clube, o evento se iniciará às 08h.



A concentração será na Arena Castelão, seguindo até a Avenida João Pessoa, onde a sede do clube fica localizada. Ao chegar em Porangabuçu, a torcida alvinegra poderá acompanhar a transmissão da partida entre Ponte Preta e Ceará, marcada para às 11h.

Além da carreata e transmissão do jogo, o evento também contará com atrações musicais e presenças de ídolos e atletas do Vovô.

Confira o percurso da carreata:

Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro) / Av. Silas Munguba / Rua Sete de Setembro / Av. João Pessoa / Sede do Ceará