Morínigo lamenta briga entre torcidas do Ceará e Sport no Castelão: "Como não aprendemos?"

Ceará cumpre punição de portões fechados no Brasileirão, após invasão de campo na Série A do ano passado

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, nessa quarta-feira, 19, terminou antes do previsto devido a uma briga generalizada entre as torcidas de Ceará e Sport nas arquibancadas da Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o jogo, Gustavo Morínigo relembrou a punição de jogos sem torcida que o alvinegro enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro e lamentou o episódio.

“Sobre a torcida, me preocupa mais as crianças, que vi muitas. Me preocupa os pais, as famílias que vinheram desfrutar do jogo. Acho que tá demais. Não sei quem começou, mas estamos cumprindo uma pena por não ter torcida no Brasileirão. Como não aprendemos?”, declarou o comandante alvinegro.

Cadeiras foram arremessadas pelos torcedores de ambos os times e a Polícia Militar (PM) teve que entrar em ação para cessar a confusão. No setor destinado à torcida do time pernambucano, os policiais usaram balas de borracha para conter a situação.

O árbitro da partida, Caio Max Augusto Vieira, finalizou o jogo antes do previsto devido à confusão. Gustavo Morínigo enfatizou que esses episódios não fazem parte do futebol: “Futebol pode ter rivalidade, mas agressão já passa do limite do futebol. Não é parte do futebol. A agressão não é parte do futebol.”

Punição no Brasileirão



O Vovô foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após as invasões de campo na partida contra o Cuiabá, em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. No último dia 14 de abril, o Ceará teve um pedido de conversão da pena de mando de campo parcialmente deferido.

O clube jogará com portões fechados por três jogos e nas últimas três partidas da punição poderá ter mulheres não vinculadas às torcidas organizadas e crianças de até 12 anos nas arquibancadas.



Festa Alvinegra



Mais de 59 mil torcedores presenciaram a vitória do Vozão por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Nordestão. A torcida alvinegra fez uma linda festa na Arena Castelão, com direito a mosaico e bandeirão novo. Também foi realizada uma "rua de fogo” na chegada dos jogadores ao estádio. O técnico alvinegro elogiou a festa realizada pela torcida.

"Foi maravilhoso. Foi impressionante começar esse momento já na rua. O jogo estava lotado. O começo do jogo foi maravilhoso, foi emocionante e a emoção contribuiu muito no que os jogadores entregaram dentro de campo”, ressaltou Morínigo.

O treinador do Alvinegro de Porangabuçu elogiou ainda a presença da torcida que, mesmo após os últimos tropeços, lotou a arena: “O povo acreditou, lotou o estádio e isso lembra a frase que muito se fala: ‘todos juntos somos mais fortes’. Foi maravilhoso ver muita gente, muitas pessoas, muitas crianças”.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO





