Enderson vê Sport vivo por título do Nordestão: "Temos condições de reverter em casa"

O Sport perdeu por 2 a 1 para o Ceará no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Após o revés, em entrevista coletiva, o técnico Enderson Moreira analisou a partida do time pernambucano e ressaltou que a equipe tem condições de reverter o placar atuando em seus domínios.



“No final fomos recompensados pela dedicação, não pela qualidade do que podemos apresentar. Se me perguntar o que aconteceu, é difícil. Posso dar mil versões. A gente vem em jogos decisivos, sequência grande e aquilo que falei. Se você consegue chegar em muitas finais, paga o preço. É difícil manter o nível de atuação em todos os jogos, a gente sabe que às vezes as coisas não vão encaixar. Não gostaria de lamentar. Acho que acima de tudo temos condições de reverter em casa”, ressaltou.



Indagado se o tento no final da partida foi o gol do título, Enderson pregou cautela e afirmou que há chances, mas será difícil. "Cada situação é diferente. Se fosse 2 a 0 aqui, com minha humildade e serenidade, eu falaria que seríamos capazes de reverter. Sendo 2 a 1, as chances são enormes. Não é dizer que vai. Depende de muita coisa, são dias, momentos. São seres humanos. Como sabemos se vamos jogar bem ou não? É difícil", pontuou.



A partida decisiva da volta acontece no dia 3 de maio, uma quarta-feira, às 21h30min, no estádio Ilha do Retiro. Para o Sport ser campeão no tempo normal, é necessária vitória por dois ou mais gols de diferença. Já para o Ceará conquistar o tricampeonato, basta qualquer empate ou vitória no tempo normal. Caso o Alvinegro seja derrotado por um gol de diferença, a decisão será na disputa de pênaltis.



Análise da partida



Em relação ao jogo, o técnico do Leão da Ilha ressaltou que o Ceará não ameaçou tanto na etapa inicial, mas que conseguiu ser efetivo. Já no segundo tempo, segundo o treinador, o Vovô criou mais oportunidades, mas não fez as melhores escolhas. Ele também reconheceu que o Sport fez uma partida abaixo das últimas atuações, errou muitos passes e desperdiçou chances claras de gol.



"Falando de uma maneira clara, avaliando o jogo, talvez o Ceará tenha feito mais no segundo tempo que no primeiro. Foram quase nenhuma chance deles no primeiro tempo, mas foram efetivos em um belo chute no comecinho do jogo. No primeiro foram efetivos. No segundo tempo, a gente teve que arriscar mais, eles tiveram o contra-ataque, fizeram algumas escolhas equivocadas”, avaliou o treinador.



"Falando especificamente do jogo, se você toma um gol com 40 segundos, você não pode se abater. Pelo contrário, você tem quase 100 minutos para empatar, virar o jogo. O problema é quando toma o gol no último lance. Ali é levantar e trabalhar. Pode ter influenciado. Tirando os dois lances de gol, a gente não sofreu tanto. A gente teve que sair mais e não estava muito ajustado. Acho que a gente errou muito passe e perdeu muito da qualidade, daquilo que a gente sabe, é um time que sabe tocar a bola. Mas mesmo assim, tivemos duas chances claras que a gente poderia ter feito os gols", completou.



Caso Igor Cariús



Questionado se o fator psicológico impacta na atuação do time, Enderson comentou sobre o caso do lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador é um dos alvos da investigação do Ministério Público de Goiás sobre manipulação de resultados na Série A do Brasileirão do ano passado. O atleta, que à época atuava pelo Cuiabá, teve a carteira nacional de habilitação, celular e notebook apreendidos em mandado de busca e apreensão efetuado na última terça-feira, 18.



“Nós vivemos de ontem para hoje uma coisa muito chata. Não queria nem tocar no assunto, mas vou falar um pouco. A gente condena facilmente as pessoas sem ter muita coisa. Estamos passando por um processo de investigação de atletas que têm defendido muito bem o seu espaço estão sendo já crucificados, com foto aparecendo, tratados talvez como marginais e não tem prova ainda. Há indícios de algo e que ninguém sabe o que é. O fato de alguém oferecer não quer dizer que eu estou aceitando. A gente ficou muito assustado”, enfatizou.



