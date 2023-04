Com gol na final, Castilho assume artilharia do Ceará na temporada

Jogador marcou no primeiro minuto da decisão da Copa do Nordeste e voltou a balançar as redes após um mês

O Ceará venceu o Sport por 2 a 1 nesta quarta-feira, 19, em jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Com gols de Guilherme Castilho e Vitor Gabriel, o Vovô abriu vantagem e joga pelo empate no jogo da volta.

Autor do primeiro tento do time alvinegro no duelo, o meia Guilherme Castilho assumiu a artilharia da equipe na temporada. Com nove gols, ele se isola no topo do ranking. Anteriormente, dividia o posto com Erick, que balançou as redes oito vezes.

Ao marcar no primeiro minuto do jogo, o camisa 99 também deu fim ao jejum de seis partidas sem estufar as redes. O jogador não marcava desde o dia 15 de março, quando o Vovô empatou em 1 a 1 com o Ituano, pela Copa do Brasil.



Algoz do Leão da Ilha

Dos sete gols que o Sport - melhor defesa - levou na Copa do Nordeste, cinco foram do Ceará. Sergipe e CSA também vazaram a defesa da equipe pernambucana, com um gol cada na fase de grupos. Já o Alvinegro sofreu 13 gols no certame, três do Sport.



