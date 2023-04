Árbitro relata em súmula briga entre torcidas de Ceará e Sport na final do Nordestão

O Vovô venceu o Leão da Ilha por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 19, pela primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. Caio Max, juiz do jogo, relatou na súmula a briga entre as torcidas

Os momentos finais da vitória por 2 a 1 do Ceará sobre o Sport, pela ida da final da Copa do Nordeste, ficaram marcados por uma briga generalizada entre as torcidas dos dois clubes nas arquibancadas da Arena Castelão. Logo após a partida, o árbitro Caio Max Augusto Vieira relatou em súmula toda a confusão, que acabou gerando o término do jogo.



“Informo que no último minuto da partida, durante o processo de checagem do VAR, logo após o gol marcado pela equipe do Sport, foi percebido um confronto nas arquibancadas, através de arremessos de cadeiras entre a torcida do Sport, que se encontrava no anel superior, e a torcida do Ceará, que se encontrava no anel inferior, ambas no setor sul da Arena Castelão”, relatou o árbitro.

Caio Max ainda destacou que o policiamento utilizou balas de borracha para tentar conter o tumulto gerado entre as duas torcidas.

“Após a chegada do policiamento, na tentativa de conter a situação, foram disparados tiros de borracha em direção ao tumulto e, consequentemente, houve a contenção do confronto. Em seguida, finalizei a partida após o tempo já ter sido exaurido. Informo ainda que não foi possível identificar qual das torcidas deu início ao ocorrido”, finalizou.

