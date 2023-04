Morínigo releva gol sofrido no fim pelo Ceará na final do Nordestão: "2 a 0 é traiçoeiro"

O treinador paraguaio participou de entrevista coletiva logo após a vitória do Vovô por 2 a 1 sobre o Sport na primeira partida da final da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira, 19

O Ceará desperdiçou a oportunidade de abrir uma larga vantagem na final do Nordestão. Na noite desta quarta-feira, 19, o Vovô levou um gol no fim e venceu o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da grande decisão. Mesmo assim, o técnico Gustavo Morínigo avaliou a situação com um olhar positivo e afirmou que o placar de 2 a 0 é traiçoeiro.

“Sempre procuro olhar de forma positiva e aprender com isso. Acho que 2 a 0 é traiçoeiro também, porque podíamos relaxar um pouco. Vamos com uma partida em aberto. Os dois times vão com as mesmas intenções e possibilidades. Sabíamos que estávamos enfrentando um time qualificado. Hoje foi um jogo bastante difícil. Tomamos a parte positiva. Ganhamos o jogo. Não é fácil ganhar. Acho que vai nos deixar em um nível psicológico mais preparado para a volta”, disse o técnico em entrevista coletiva após o jogo.

Ainda sobre o gol levado nos minutos finais da partida, Morínigo reafirmou que isso afeta positivamente a equipe cearense. O comandante paraguaio destacou a experiência do elenco alvinegro, além de ressaltar que o tento sofrido irá deixar o Ceará mais preparado para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro.

“Para mim afeta positivamente, apesar de tomarmos um gol. O time sabe que vamos com vantagem e que podemos fazer lá o mesmo que fizemos aqui, porque não há diferença. Eu sei que eles vão estar com a sua torcida, são fortes também, mas eu tenho um time com experiência, um time guerreiro e um time que vai defender essa camisa com tudo o que tem. Então eu olho de maneira tranquila e positiva, porque vai nos deixar atentos e cautelosos para enfrentar o Sport lá.”

Gustavo Morínigo gostou da atuação do Ceará, mesmo com os erros nas tomadas de decisões. O técnico elogiou o desempenho dos atletas e destacou que sua equipe mostrou ter capacidade de manter a posse de bola e ir bem nas duas fases do jogo (ofensiva e defensiva).

“Gostei mais do segundo tempo, inclusive, de como se jogou. Tivemos oportunidades de fazer mais gols, mas erramos nas tomadas de decisões. Poderíamos melhorar essa parte. Fizemos um jogo um pouco mais tranquilo, levando em consideração a qualidade do rival. Acho que demonstramos que podemos jogar, que podemos manter a bola, podemos atacar bem e podemos defender.”

