Final entre Ceará e Sport registra maior público da Arena Castelão em 2023

A Arena Castelão foi palco da primeira partida da final da Copa do Nordeste 2023 nesta quarta-feira, 19. Em campo, o Ceará saiu vencedor por 2 a 1 diante do Sport e joga pelo empate no jogo da volta, que será disputado no dia 3 de maio, em Recife.

Já nas arquibancadas, 59.838 pessoas assistiram ao duelo no Gigante da Boa Vista. Esse é o maior público registrado no estádio nesta temporada. Anteriormente, a marca pertencia ao segundo jogo da final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza. Na ocasião, 56.425 torcedores compareceram.

Confira o top-3 dos maiores públicos do Castelão em 2023:

Ceará x Sport - 59.838

Ceará x Fortaleza - 56.425

Fortaleza x Dep. Maldonado - 52.502



