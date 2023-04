Ceará tem pena convertida e receberá público de mulheres e crianças na Série B

Com a nova determinação, o clube deverá jogar com portões fechados apenas três das seis partidas restantes de punição

O Ceará teve pedido de conversão da pena de perda de mando parcialmente deferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). Com a nova determinação, o clube deverá jogar com portões fechados apenas três das seis partidas restantes de punição. Além disso, nos últimos três jogos poderá ter mulheres não vinculadas às torcidas organizadas e crianças de até 12 anos nas arquibancadas.

O Alvinegro do Porangabuçu terá ainda de fazer uma doação no valor de R$ 30 mil divididos entre seis instituições indicadas pelo STJD. O clube foi punido em razão das invasões de campo ocorridas na Arena Castelão na partida contra o Cuiabá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

O Ceará havia recebido pena, em primeira instância, de multa de R$ 100 mil e seis jogos com portões fechados. Após entrar com recurso, a multa foi mantida, a perda de mando de campo foi elevada para oito partidas e o clube ficou sem direito à carga de ingressos como visitante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará inicia venda de ingressos para duelo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Sport

CBF muda dois jogos do Ceará na Série B para o PV

Luiz Otávio fala sobre estreia na Série B e ressalta importância de pontuar fora

Após dois jogos como mandante com portões fechados, o Ceará ingressou com pedido de conversão dos seis jogos restantes sugerindo três com a presença de público feminino e infantil sem a venda de ingressos e os últimos três convertidos em medida de interesse social com doação para instituições de caridade. O pedido foi analisado pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, que deferiu apenas os três últimos sob a justificativa:

“Em vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando atingir o aspecto pedagógico para além do simplesmente punitivo, de maneira excepcional, defiro parcialmente o pedido e oportunizo ao Clube Requerente o cumprimento da pena de perda de mando das três últimas partidas”, informou o presidente do STJD.

Com a decisão, o Ceará poderá receber o público determinado pelo STJD nas seguintes partidas na Série B: Grêmio Novorizontino (26/5), Chapecoense (30/5) e CRB (9/6).

Ceará entrará com novo pedido

O Ceará entende que faltou clareza quanto à carga de ingressos em jogos do Ceará como visitante, conforme informou o clube por meio da assessoria. O clube considera ainda a dosimetria da conversão não razoável e, portanto, fará novo pedido para reconsideração da decisão.

Tags