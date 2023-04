Ceará negocia venda do zagueiro Jefferson ao Botafogo

O jovem zagueiro de 19 anos é uma das promessas atuais da categoria de base do Vovô. Neste ano, o defensor ganhou uma chance na equipe titular no duelo contra o Vitória, pela Copa do Nordeste

O zagueiro Jefferson, formado nas categorias de base do Ceará, é alvo do Botafogo no mercado da bola. O Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, já está em processo de negociação com o clube carioca e a intenção é de que o acordo aconteça por meio da venda de parte dos direitos econômicos do defensor de 19 anos. A informação foi divulgada por Danilo Queiroz, do Futebolês, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Promissor, Jefferson está no Vovô desde 2019, quando passou a integrar o sub-17 do clube. Pelo time profissional, o jovem zagueiro acumula duas partidas, uma na temporada passada e outra neste ano, quando entrou em campo para enfrentar o Vitória pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Sobre o assunto Caíque terá missão de suprir lacuna deixada por Richardson para a final do Cearense

Fred Bandeira renuncia a cargo no TJDF e deve assumir diretoria jurídica do Ceará

Erick Pulga é regularizado pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O potencial do jogador despertou o interesse do Botafogo, que vê a aquisição do atleta com bons olhos projetando um cenário futuro de retorno técnico e financeiro.

Projeção de zagueiros em alta no Ceará

O Ceará vive um ótimo momento quando o assunto é revelar zagueiros. Na atual temporada, David Ricardo, que surgiu no sub-20 do clube, figura como titular absoluto da equipe comandada por Morínigo. Gabriel Lacerda, embora mais experiente, também teve formação nas categorias de base do Alvinegro e é reserva imediato na defesa.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Na última temporada, Marcos Victor foi uma das grandes revelações do Ceará. Comprado do Floresta por R$ 200 mil, o Vovô tinha 60% dos direitos econômicos do zagueiro e o vendeu em 2023 para o Bahia por um valor milionário: R$ 3,9 milhões.

Tags