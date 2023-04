Castilho, Chay e Jean Carlos disputam titularidade no meio-campo do Ceará

Técnico Gustavo Morínigo fará a avaliação junto à sua comissão técnica para definir quem vai ser o titular do meio-campo na estreia do time na Série B

Vivendo uma fase decisiva na temporada, o Ceará tem uma disputa acirrada por uma vaga no meio-campo. Atualmente, três atletas disputam uma única posição no time de Gustavo Morínigo: Guilherme Castilho, Chay e Jean Carlos.



O primeiro, inclusive, é um dos remanescentes do elenco de 2022, que amargou o rebaixamento para a Série B. Contratado por 9 milhões de reais em julho, o camisa 99 é o reforço mais caro da história do clube alvinegro.



Sobre o assunto Novo reforço do Ceará, Léo Santos aguarda regularização no BID para ser anunciado

Erick Pulga diz viver "sonho de criança" ao defender Ceará e está ansioso pela estreia

Dirigente promete Ceará "forte" na final da Copa do Nordeste contra o Sport

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, se tornou uma das principais peças do plantel e iniciou a temporada com ótimas atuações, não à toa, nos 13 primeiros jogos, assinalou oito gols. Ao todo, Castilho disputou 18 partidas em 2023 e é o artilheiro da equipe ao lado de Erick. Porém, mesmo com bons números, caiu de rendimento nas últimas partidas e perdeu espaço com o técnico paraguaio.

Com a queda de desempenho, acabou cedendo lugar a Chay, um dos reforços do time para o ano. O meia foi titular no jogo de volta da final do Campeonato Cearense e fez boa atuação, apesar do resultado decepcionante que fez o Ceará ficar com o vice-campeonato.

O atleta, que viveu seu auge no Botafogo em 2021, vem ganhando a confiança de Morínigo e pode ser utilizado como titular mais vezes nas próximas partidas.



Aos 32 anos, Chay já acumula 12 jogos pelo Vovô, sendo titular em cinco. O camisa 14, inclusive, afirmou, através das redes sociais, que o time lutará pelo título da Copa do Nordeste. O Vovô enfrenta o Sport na decisão do torneio regional dos próximos dias 19 de abril e 3 de maio.



Outro que também disputa a vaga entre os onze iniciais é Jean Carlos. O meia, inclusive, foi um dos primeiros reforços do time para a temporada. Contratado ainda em dezembro, o camisa 10 chegou à Porangabuçu após três temporadas e meia sendo o principal jogador do Náutico.



No Ceará, porém, não conseguiu repetir as atuações dos tempos de Timbu. Por isso, acabou se tornando reserva do Vovô, entrando no decorrer de nove jogos. Jean ainda disputou sete jogos como titular.



O último jogo dele entre os titulares ocorreu há mais de um mês, no dia 8 de março. Na ocasião, o Ceará foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 atuando com um time alternativo.



Nesta semana, o técnico Gustavo Morínigo fará a avaliação junto à sua comissão técnica para saber quem vai ser o titular do meio-campo na estreia do time na Série B.

Na sexta-feira, 14, a equipe alvinegra encara o Ituano em jogo da primeira rodada da competição nacional. A partida será disputada no Estádio Novelli Jr, no interior de São Paulo, às 21h30min.

Confira os números de cada jogador:

Castilho: 18 jogos - 8 gols

Jean Carlos: 16 jogos - 4 gols e 1 assistência

Chay: 12 jogos - 0 gols



Tags