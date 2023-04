Ativo no mercado da bola, Ceará pretende fazer mais duas ou três contratações

Após anunciar Pedrinho, Erick Pulga e Léo Santos, o Ceará segue ativo no mercado da bola em busca de novos reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a janela nacional de transferência estendida até o dia 20 de abril, o Esportes O POVO apurou que a ideia do Vovô é concretizar mais duas ou três contratações.



Um destes reforços deve ser um goleiro, posição pelo qual o Alvinegro tem buscado nas últimas semanas. Thomazella, que era um dos alvos, renovou com a Portuguesa e seguirá na equipe paulista, pelo qual teve atuações de destaque no estadual.

Sobre o assunto Ceará anuncia e regulariza zagueiro Léo Santos

Atacante Pedrinho, do Ceará, é regularizado

Ceará abre check-in para primeira final da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do arqueiro, as demais posições em que o Vovô tem interesse em reforçar estão sendo mantidas em sigilo. Nas primeiras movimentações, o time de Porangabuçu priorizou a contratação de dois atacantes que atuassem pelas pontas do campo e tivessem características semelhantes às de Erick e Janderson, algo que era uma carência para Gustavo Morínigo neste início de temporada. Pedrinho e Erick Pulga foram os escolhidos.



+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

De forma mais recente, o Ceará oficializou a chegada do zagueiro Léo Santos por empréstimo do Corinthians. O defensor será mais uma opção para Morínigo, que conta com David Ricardo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda.



Tags