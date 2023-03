Com time reserva, Ceará perde para o Vitória e adia classificação no Nordestão

O Vovô encarou o time baiano fora de casa e foi superado pelo placar de 2 a 0, no Estádio Barradão

A sequência de dez jogos invictos do Ceará na temporada foi encerrada na noite desta quarta-feira, 8. Isso porque, a equipe cearense encarou o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador, e perdeu pelo placar de 2 a 0. O confronto foi válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste.



Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu a oportunidade de garantir classificação antecipada para o mata-mata da competição. Entretanto, o Ceará está em situação confortável e ocupa a liderança do grupo B com 13 pontos, cinco a mais que o Santa Cruz, primeira equipe fora da zona de classificação. Vale destacar que o time pernambucano ainda tem duas partidas para realizar.

O jogo

Com jogadores pouco inspirados, a primeira etapa no Estádio Barradão foi de poucas oportunidades claras de gol. Vitória e Ceará encontravam dificuldades para criar jogadas e, por isso, os goleiros foram pouco exigidos.

Utilizando jogadores considerados reservas, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu com o desentrosamento e tinha pouca criação no setor de meio-campo. Prova disso é que as duas jogadas de maior perigo, aos 8 e aos 18 minutos, resultaram de cruzamentos na área. Em ambas as oportunidades, Luvannor foi quem finalizou e a bola passou próxima ao gol.

O Vitória, por sua vez, só levou perigo à meta do time cearense no lance em que marcou o único gol da etapa inicial. Aos 20 minutos, o árbitro assinalou pênalti após a bola acertar o braço do lateral-direito Igor. Na cobrança, o centroavante Tréllez deslocou o goleiro Aguilar e abriu o placar.

Em poucos minutos de segunda etapa, Vitória e Ceará já haviam criado melhores oportunidades de gols do que em todo o primeiro tempo. Logo aos 5’, o time baiano ficou próximo de ampliar o placar com Tréllez, que finalizou da pequena área e o goleiro Aguilar fez grande defesa.

Logo na sequência, o Vovô finalizou duas vezes e por pouco a bola não morreu no fundo das redes. Primeiro, Luvannor chutou travado e o goleiro Lucas Arcanjo defendeu de mão trocada. No rebote, Jean Carlos fez o arremate e o zagueiro tirou em cima da linha.

O Alvinegro aumentou o ritmo e passou a pressionar o time baiano contra a própria meta. Por volta dos 12 minutos, Chay arriscou de fora da área e o goleiro defendeu. No rebote, Igor finalizou forte e Lucas novamente fez a intervenção.

Na reta final do segundo tempo, o Vitória tratou de sacramentar a vitória ao marcar o segundo e definitivo gol da partida. Diego Torres, aos 40 minutos, arriscou de fora da área e o goleiro Aguilar acabou aceitando.

