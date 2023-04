Ceará anuncia e regulariza zagueiro Léo Santos

Regularizado e treinando em Porangabuçu desde a semana passada, pode ser utilizado pelo técnico Gustavo Morínigo na partida de estreia do Vovô na Série B

O Ceará ganhou mais uma opção para a defesa antes da estreia na Série B do Brasileiro, marcada para sexta-feira, 14, contra o Ituano. O zagueiro Léo Santos, recém-contratado, já teve o nome publicado no BID e pode estrear com a camisa alvinegra.

Léo pertence ao Corinthians e veio por empréstimo até o fim da temporada. O anúncio oficial dele, inclusive, foi feito também nesta terça-feira, 11, mas o Esportes O POVO já havia antecipado que ele defenderia o Ceará.

Sobre o assunto Atacante Pedrinho, do Ceará, é regularizado

Cria do Timão, Leo Santos defendeu a Ferroviária no Campeonato Paulista, sendo titular em nove das dez partidas que disputou. Tem passagens por Fluminense e Ponte Preta, apesar de ter apenas 24 anos.

Regularizado e treinando em Porangabuçu desde a semana passada, pode ser utilizado pelo técnico Gustavo Morínigo na partida de estreia do Vovô na Série B. Como vinha jogando, não deve ter empecilhos físicos.



