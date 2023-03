Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento de R$ 89 milhões para 2023

Na noite desta sexta-feira, 3, na primeira reunião do novo Conselho Deliberativo do Ceará, os conselheiros aprovaram por unanimidade o orçamento do clube para a temporada 2023. O montante da proposta apresentada pela Diretoria Executiva é de R$ 89,1 milhões.

O diretor financeiro João Paulo Silva, que será candidato à presidência do Alvinegro, e o superintendente executivo Lisarb Monteiro foram os responsáveis por detalhar o documento na Assembleia.

Via de regra, as propostas orçamentárias dos clubes são votadas em novembro ou dezembro do ano anterior. O Vovô, no entanto, conviveu com indefinição política em razão dos adiamentos da eleição do Conselho Deliberativo e, posteriormente, pela renúncia do presidente Robinson de Castro - o antigo mandatário, inclusive, assina o documento.

Além disso, os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro ainda não têm valor exato, o que também atrasou o orçamento. Neste item, o Ceará projeta faturar R$ 9,3 milhões. Haverá reunião na próxima terça-feira, 7, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para debater a comercialização dos direitos de exibição da Segunda Divisão.

O Alvinegro prevê receita de R$ 15 milhões em venda de atletas e mais R$ 1 milhão com mecanismo de solidariedade. Outra fonte de renda relevante projetada é em premiação na Copa do Brasil: 9,55 milhões. Até o momento, o clube embolsou R$ 2,65 milhões no mata-mata nacional.

Queda de orçamento após rebaixamento

O rebaixamento para a Série B impactou diretamente as finanças do Ceará para esta temporada, cenário que fica mais evidente com a divulgação do orçamento.

No ano de 2022, por exemplo, o Alvinegro teve o maior orçamento da história do clube. A proposta aprovada pelos conselheiros à época foi de R$ 163, 8 milhões.

