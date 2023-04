Atacante Pedrinho, do Ceará, é regularizado

Reforço para a disputa da Série B do Brasileiro, o atacante Pedrinho foi regularizado pelo Ceará na tarde desta terça-feira, 11, e se tornou uma opção para o técnico Gustavo Morínigo para o jogo contra o Ituano.

Pedrinho foi anunciado pelo Vovô em 28 de março, numa transação que envolveu a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, e com a publicação do nome dele no BID da CBF, o atacante ganha condições legais de defender o Alvinegro.

Destaque no Volta Redonda-RJ, nos primeiros meses do ano, ele acumula quatro gols e três assistências em 14 jogos. O atleta já treina em Porangabuçu, junto com o restante do elenco, há pelo menos duas semanas.

A última partida que Pedrinho disputou foi em 18 de março, contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca. Como vinha atuando, o jogador não deve ter empecilhos físicos para estrear.



