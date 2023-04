Caíque terá missão de suprir lacuna deixada por Richardson para a final do Cearense

Importante pilar do meio-campo do Ceará, o volante Richardson, por conta de uma suspensão pelo terceiro amarelo, não estará em campo para a disputa do segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Em meio a impactante ausência do jogador, surge a oportunidade para o pouco midiático, mas eficiente Caíque Gonçalves, que acumula números e atuações de destaque pelo Alvinegro de Porangabuçu na temporada.

Embora a missão de Caíque não seja das mais simples, sobretudo pela importância que Richardson exerce como líder dentro e fora do campo, taticamente o jogador possui características que preenchem bem a lacuna deixada pelo capitão do Vovô. Intensidade, forte marcação, boa capacidade de desarme e qualidade no passe para sair com a bola são alguns dos principais trunfos do camisa cinco.

Na última quarta-feira, no Clássico-Rei válido pela semifinal da Copa do Nordeste, Caíque surgiu como uma das surpresas da equipe titular escalada por Gustavo Morínigo e não decepcionou. Durante os 45 minutos que esteve atuando, já que precisou ser substituído no fim do primeiro tempo por sentir desconforto, o volante foi peça fundamental no esquema.

Com imposição física, o volante não deu espaço para o Fortaleza construir jogadas pelo meio e neutralizou, também, diversas tentativas de avanços pelas pontas, em algumas situações utilizando o mecanismo da “falta tática”. Além da importância para o bom desempenho defensivo da equipe, o jogador marcou o gol que recolocou o Vovô na frente do placar, que aconteceu três minutos após o empate do Tricolor — o primeiro tento dele pelo clube.

No Nordestão, inclusive, Caíque lidera estatísticas interessantes entre os jogadores alvinegros. No quesito passes corretos, por exemplo, o volante foi o que mais acertou, totalizando 319 e um aproveitamento de 89%. O camisa cinco também é o atleta com mais interceptações (5) e o segundo com maior número de desarmes (17), atrás apenas de Richardson, que possui 21. Vale destacar que a dupla figura no top-3 do ranking de roubadas de bola entre todos que disputam a competição regional.

Com a necessidade de vencer o jogo do próximo sábado por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa do título estadual aos pênaltis, Morínigo pode adotar uma postura diferente em relação ao primeiro duelo: avançar as linhas de marcação para pressionar o Fortaleza em seu campo e, a partir disso, tentar sufocar o time de Vojvoda em busca de um gol rápido. Nesta dinâmica, a presença de Caíque torna-se um fator importante, tendo em vista que o jogador consegue desempenhar bem neste tipo de estratégia tanto nas ações de pressão como de recomposição.

Semana livre de preparação para a final do Cearense

Sem jogo no meio da semana, o Ceará se reapresentou nesta segunda-feira em Porangabuçu para dar início a preparação visando a final do Campeonato Cearense. Desta forma, o Vovô terá cinco dias livres para treinar e descansar os atletas, enquanto o Fortaleza terá o desgaste de entrar em campo na quarta-feira para estrear na Sul-Americana.