Ceará tem interesse no goleiro Thomazella, da Portuguesa; saiba detalhes

O arqueiro foi um dos principais destaques da Lusa no Campeonato Paulista desta temporada. Além do Vovô, outros dois clubes da Série B também demonstraram interesse na contratação do atleta de 32 anos

Ativo no mercado da bola, o Ceará está a procura de mais um goleiro para preencher o plantel visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro tem interesse em Thomazella, um dos principais destaques da Portuguesa no Paulistão desta temporada.

Além do Alvinegro de Porangabuçu, outros dois times da Série B demonstraram interesse na contratação do atleta: o Guarani, que recentemente perdeu Kozlinski para o Fortaleza, e o CSA. A Portuguesa tem interesse em manter o jogador, mas a falta de calendário é um impecilho para o clube, tendo em vista que só resta disputa da Copa Paulista para 2023.

As boas atuações do arqueiro da Lusa, responsável direto pelo não rebaixamento do clube à segunda divisão do estadual, chamaram a atenção da diretoria alvinegra, que vê a contratação do atleta de 32 anos com bons olhos. O goleiro, inclusive, já passou pelo futebol cearense em 2012, quando defendeu o Icasa.

Thomazella está na Portuguesa desde 2020 e foi titular nas últimas três temporadas pelo time paulista. Caso acerte a transferência para o Ceará, o arqueiro terá Richard, atual camisa 1 do Vovô, e Alfredo Aguilar, reserva imediato, como concorrentes de posição.

Últimos clubes de Thomazella:

Portuguesa-SP: 2020, 2021, 2022 e 2023

Água Santa: 2019 e 2020

Santo André: 2019

Rio Claro: 2017

Luverdense: 2014, 2015 e 2016

