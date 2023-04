Fred Bandeira renuncia a cargo no TJDF e deve assumir diretoria jurídica do Ceará

Ex-presidente e atual vice do Tribunal, advogado deixou o cargo nesta segunda-feira, 3, e deve assumir departamento jurídico do Alvinegro

Eleito na última quarta-feira, 29, o presidente João Paulo Silva já monta a diretoria do Ceará para o mandato até o final de 2024 e a pasta jurídica deverá ser a primeira a ter novo comando: ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) e atual vice do órgão, Fred Bandeira, renunciou ao cargo para integrar a gestão do Alvinegro, apurou o Esportes O POVO.

Presidente do Tribunal local por dois mandatos, Bandeira se viu envolvido em polêmicas no ano passado após decisão de paralisação do Campeonato Cearense por suspeitas de manipulações de jogos. O caso foi para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que validou os resultados do Estadual e determinou inspeção no TJDF.

O caso, inclusive, gerou trocas de farpas à época entre o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e Fred Bandeira. Na ocasião, o mandatário tricolor questionou a indicação de Bandeira à presidência do Tribunal. O presidente do órgão retrucou e lamentou o "ataque pessoal".

Em julho de 2022, em eleição da corte, Waldir Xavier foi eleito o presidente para mandato de dois anos, com Fred Bandeira como vice. Nesta segunda-feira, 3, Frederico renunciou ao cargo no Tribunal.

O novo destino deverá ser a diretoria jurídica do Vovô, que na gestão de Robinson de Castro era comandada por Anacleto Figueiredo Neto. O "sim" ao convite do mandatário alvinegro foi confirmado por Fred Bandeira ao Esportes O POVO.

Em entrevistas antes da eleição, João Paulo Silva já havia dito que a única pasta diretoria que não passaria por mudanças seria a do futebol, gerida por Albeci Júnior, e que as outras passariam por avalições.

Cargo vago no Tribunal

Com a saída de Fred Bandeira, o Tribunal terá de realizar nova eleição para o cargo de vice-presidente para completar a gestão de Waldir Xavier.

