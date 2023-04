Erick Pulga é regularizado pelo Ceará

Atacante teve o nome publicado no BID e pode estrear com a camisa alvinegra, mas não na final do Campeonato Cearense, porque o período de inscrições para o Estadual está encerrado

O atacante Erick Pulga teve o nome publicado no BID da CBF, nesta segunda-feira, 3, e está apto para jogar pelo Ceará. O jogador, no entanto, não poderá defender o Vovô na final do Campeonato Cearense, sábado, 8, por ter sido inscrito fora do prazo.

A estreia de Pulga com a camisa alvinegra, portanto, acontecerá na Série B do Brasileiro, prevista para iniciar dia 15 de abril. O ponta-esquerda assinou com o Ceará até o fim de 2025 e teve 50% dos seus direitos econômicos comprados pelo time de Porangabuçu.

+Saiba quanto o Ceará pagou por Erick Pulga e o modelo de negócio

Destaque do Ferroviário nos primeiro meses de 2023, Erick Pulga fez 22 jogos pelo time coral, marcou nove gols e deu três assistências.

