Ceará amplia tabu contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste; veja retrospecto

O Ceará voltou a vencer o Fortaleza pela Copa do Nordeste e ampliou o tabu sobre o arquirrival na competição. O Vovô agora acumula 11 partidas sem perder, com cinco vitórias e seis empates no período.

Foi o segundo triunfo consecutivo do Alvinegro sobre o Tricolor no Nordestão. O time de Gustavo Morínigo havia batido os adversários por 2 a 0 ainda na fase de grupos desta edição e repetiu a dose na semifinal com triunfo por 3 a 2.

O Ceará não perde para o Fortaleza na Copa do Nordeste desde fevereiro de 2001, há 22 anos, na primeira vez em que os clubes disputaram um jogo pelo torneio. Naquela ocasião, o Vovô foi superado por 2 a 1 pelo Leão do Pici. Foi a única derrota alvinegra nos 12 confrontos contra o tricolor na história da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Atacante do Ceará, Erick marcou gol em todos os Clássicos-Rei de 2023

Semifinal entre Sport e ABC pela Copa do Nordeste é suspensa por chuvas

Richardson enaltece terceiro triunfo em Clássicos e diz: "Estamos a dois jogos do paraíso"

Ceará volta a bater o Fortaleza em jogo eliminatório

Foi a segunda vez que Ceará e Fortaleza se enfrentaram pelas semifinais da Copa do Nordeste e novamente o Vovô levou a melhor e avançou para a final. A primeira ocorreu na edição de 2020, que culminou no triunfo do time de Porangabuçu por 1 a 0. O Alvinegro se sagrou campeão ao final da competição.

Confira o retrospecto

Jogos: 12

Vitórias do Ceará: 5

Vitórias do Fortaleza: 1

Empates: 6

Confrontos

Ceará 1 x 2 Fortaleza - 2001

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 2002

Fortaleza 0 x 2 Ceará - 2010

Ceará 1 x 1 Fortaleza - 2015 (fase de grupos)

Fortaleza 1 x 2 Ceará - 2015 (fase de grupos)

Ceará 1 x 1 Fortaleza - 2019

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 2020 (fase de grupos)

Fortaleza 0 x 1 Ceará - 2020 (semifinal)

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 2021

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 2022

Ceará 2 x 0 Fortaleza - 2023 (fase de grupos)

Fortaleza 2 x 3 Ceará - 2023 (semifinal)

Tags