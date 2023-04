"Está tudo em aberto para o 2º jogo", diz Danilo Barcelos após derrota do Ceará para o Fortaleza

Autor do gol do único gol do Ceará na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, Danilo Barcelos reconheceu que o time entrou mal no primeiro tempo, mas que equilibrou o duelo na etapa complementar

“Está tudo em aberto para o segundo jogo”, é o que acredita Danilo Barcelos, autor do único gol do Ceará na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza na tarde deste domingo, 1º de abril. Logo após o primeiro duelo da final do Campeonato Cearense 2023, o lateral reconheceu que o Vozão não fez um bom primeiro tempo. Segundo ele, porém, oscilações desse tipo são normais.

“Final é assim. Acredito que não fizemos um grande primeiro tempo como tinhamos feito nos outros jogos. Acontece, é normal. Tem uma rivalidade muito grande, e o Fortaleza também tem seus méritos”, afirmou.

Tendo começado a final no banco, Danilo Barcelos entrou aos 38 minutos do segundo tempo, período em que o Vozão, em sua visão, teria voltado melhor. Com 13 minutos em campo, o camisa 23 diminuiu o placar para o Vovô, de pênalti. Vindo de muitas críticas da própria torcida, o lateral chegou a se emocionar quando, ao fim da partida, fez homenagem ao seu tio Gerson, que faleceu recentemente.

Com a derrota, a primeira do ano para o Leão, o Ceará precisará vencer no próximo sábado, 8, por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis; ou por dois gols ou mais de diferença para conquistar o título. “Está tudo em aberto para o segundo jogo”, comentou.

O Vozão terá uma semana livre para trabalhar, enquanto o Fortaleza pegará o Palestino (Chile) na quarta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. Os dois voltam a se encarar no sábado, novamente às 16 horas, na Arena Castelão.



