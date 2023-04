Sem jogo durante a semana, Ceará terá cinco dias para treinar de olho em final estadual

A equipe de Gustavo Morínigo não terá compromisso por outras competições no meio da semana e, por isso, terá um período maior de preparação para a final do Cearense

Para tentar reverter a derrota por 2 a 1 sofrida para o Fortaleza no duelo de ida da final do Campeonato Cearense, o Ceará terá uma semana inteira livre de jogos para treinar e descansar os atletas. O elenco alvinegro se reapresenta na manhã desta segunda-feira, 3, no CT de Porangabuçu.

O técnico Gustavo Morínigo participou de entrevista coletiva na noite deste sábado, 1º, após a derrota para o rival. Na oportunidade, o paraguaio destacou a importância do período livre de jogos para treinar e descansar os atletas visando a final do Campeonato Estadual, marcada para o próximo sábado, 8, no Castelão, às 16 horas.

“Mas realmente o calendário é apertado. Nós precisávamos ter uma semana (livre), não somente para trabalhar, mas também para descansar, recuperar e trabalhar, e ficar em ótimas condições para o jogo de sábado.”

Diferente do Ceará, o Fortaleza terá um compromisso pela Copa Sul-Americana no meio desta semana. Gustavo Morínigo reconheceu que um jogo deste tipo influencia na parte física e mental de uma equipe. Entretanto, o técnico alvinegro afirmou que sua equipe não espera um jogo mais fácil devido a este cenário do rival.

"Física e mental. É difícil cara. Eu me coloco no lugar deles. Mentalmente desgasta muito. É uma competição internacional, tem que entregar resultado. Isso pesa. É um esforço a mais que tem que fazer. Mas nós não esperamos que eles apresentem menos do que hoje (sábado, 1° de abril). Meu time sempre tem que se preparar para atuar contra o melhor. Não podemos pensar que vão ser menos do que foram hoje.”

Além da importância de recuperar atletas fisicamente, ter uma semana inteira de treinamentos entrega ao treinador a possibilidade de fazer testes na equipe. Sem o volante Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Morínigo terá cinco dias de preparação para escolher o substituto ideal.

Porém, na mesma entrevista coletiva, o comandante paraguaio deu a entender que o atleta responsável por substituir o capitão Richardson será Caíque Gonçalves, que na ótica do treinador tem entrado bem quando recebe oportunidades.

“É certo que não teremos Richardson, que é o capitão do time. Sentimos muito isso, mas hoje temos o Caíque (Gonçalves), que realmente é um, digamos, titular no banco. Está aguardando seu momento e sempre entra bem. Então estamos tranquilos. Sabemos que tanto Caíque, Maranhão e Léo, vão entregar o melhor.”

A princípio, o único desfalque do Vovô, entre os atletas inscritos na competição, para o segundo jogo da final do Campeonato Cearense será o camisa 6. O clube alvinegro zerou o número de jogadores no departamento médico e não possui outros suspensos.

O atacante Álvaro e o meia Pedro Lucas foram regularizados pelo Vovô fora do prazo de inscrição para o Campeonato Cearense. Portanto, a dupla não poderá entrar em campo no Clássico-Rei decisivo.

