Garantido na final, Ceará pode conquistar premiação recorde no Nordestão

O Ceará está em mais uma final de Copa do Nordeste - a terceira nas últimas quatro temporadas. Na noite desta quarta-feira, 29, o Vovô superou o Fortaleza por 3 a 2, garantiu a ida à grande decisão e, de quebra, ficou mais próximo de conquistar a maior premiação total da história da competição regional.

Juntando todas as fases da competição regional, o Alvinegro de Porangabuçu pode terminar a participação na atual edição com um montante de R$ 6,4 milhões, caso seja campeão. Se confirmar este valor, o Vovô irá impor um novo recorde de premiação total dentro do Nordestão.

Sobre o assunto Ceará amplia tabu contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste; veja retrospecto

Atacante do Ceará, Erick marcou gol em todos os Clássicos-Rei de 2023

Semifinal entre Sport e ABC pela Copa do Nordeste é suspensa por chuvas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ter chegado até a semifinal da Copa do Nordeste, o Ceará já lucrou exatos R$ 4,4 milhões para os cofres do clube. Agora, o Vovô aguardará o resultado da grande final para saber qual valor irá receber: o de campeão (R$ 2 milhões) ou o de vice-campeão (R$ 1,3 milhão).

O adversário do Alvinegro na decisão do campeonato ainda está indefinido. Isso porque, o jogo entre Sport e ABC foi paralizado ainda no começo da segunda etapa, devido às fortes chuvas em Recife. O gramado da Ilha do Retiro não apresentou as condições necessárias para a continuação da partida e o restante do jogo foi adiado para a tarde desta quinta-feira, 30.

Veja quanto o Ceará já faturou na Copa do Nordeste

Fase de grupos: R$ 3,2 milhões

Quartas de final: R$ 500 mil

Semifinal: R$ 700 mil



Final: vice-campeão (R$ 1,3 milhão) ou campeão (R$ 2 milhões)*

*Aguardando o resultado da decisão para saber com qual valor o Ceará será premiado.

Tags