Luvannor se apresenta em Porangabuçu e inicia trabalhos no Ceará

Sétimo reforço anunciado pelo Vovô, o atacante de 32 anos se apresentou nesta segunda-feira, 9, e realizou as primeiras atividades no novo clube

O técnico Gustavo Morínigo já tem todo o elenco do Ceará à disposição na pré-temporada de 2023. Isso porque, o recém contratado Luvannor se apresentou ao novo clube nesta segunda-feira, 9, e realizou os primeiros trabalhos no Centro de Treinamento de Porangabuçu.

O atleta de 32 anos, que irá vestir a camisa 90 no Vovô, estava resolvendo questões burocráticas no exterior e, por isso, chegou na capital cearense apenas neste último fim de semana. Luvannor foi o sétimo reforço oficializado pelo Ceará na janela de transferências.

Em seu primeiro dia no novo clube, Luvannor não fez trabalhos com bola. O jogador realizou testes com as equipes de fisiologia, fisioterapia e médica do Alvinegro de Porangabuçu. Após esta parte, o atleta deu voltas no gramado do CT, junto dos preparadores físicos.

Após as primeiras atividades, o atacante concedeu entrevista ao site oficial do Ceará. Na oportunidade, ele falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Vovô em 2023:

“A expectativa é muito grande. Estou ansioso para estar à disposição do professor Gustavo, para estar junto dos meus companheiros. Quero muito estar em campo, já senti o carinho da torcida. É um momento delicado para o clube, mas sabemos da força da nossa torcida. Espero vencer aqui no Ceará”, disse Luvannor.

Luvannor já criou boa relação com os torcedores alvinegros por meio das redes sociais. O novo camisa 90 ressaltou a importância de manter uma “conexão” com a torcida e, para finalizar, revelou os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Ceará:

“É muito importante a conexão de um jogador com o clube e com o torcedor. É bom estar sempre em união e remando na mesma direção. Quando saí do meu último clube, voltei para minha residência, fora do país e minha ideia era ficar lá, mais próximo da minha família, mas quando surgiu a proposta do Ceará, me interessou muito. É um clube ambicioso, competitivo e isso me fez gostar muito da ideia. Temos muito trabalho para fazer durante o ano e vamos estar prontos para isso”, finalizou o atacante.

