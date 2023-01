Fluminense mira contratação de Vina, do Ceará

Após Vasco e Grêmio, o Fluminense é o novo clube interessado em Vinicius Vina. A equipe das Laranjeiras recentemente fez uma consulta para saber a situação do jogador de 31 anos junto ao Ceará. O grupo comandado por Fernando Diniz quer repor o espaço deixado por Nathan.

Além de buscar por Jair do Atlético-MG, o Tricolor das Laranjeiras consultou o empresário de Vina em busca de abrir negociações, de acordo com o Jornal O Globo. O camisa 29 já teve o nome vinculado ao Vasco da Gama e ao Grêmio nesse início de ano. Atualmente, ele treina normalmente em Porangabuçu em pré-temporada com o atual elenco do Vovô.

Neste sábado, 7, Vina participou de um jogo-treino do grupo diante do Atlético Cearense, onde chegou até mesmo a marcar um gol na vitória por 4 a 1. Para liberar o jogador em definitivo, o Ceará quer uma compensação financeira pela transação.

Vina fala sobre retorno ao Fluminense

Um site especializado em assuntos sobre o Fluminense, o NetFLU, divulgou na última quarta-feira, 4, uma aspas do jogador sobre um possível retorno, onde ele fala do desejo de alguns funcionários pela sua volta ao clube carioca.

"Todo mundo sabe o meu carinho pelo clube no ano de 2015. Nada mudou. Nos jogos contra vi o carinho da galera que trabalha no clube da minha época. Quase todos, para não falar todos, me pedem pra voltar", disse Vina, de acordo com a publicação.

Vina defendeu o Fluminense no ano de 2015. De acordo com o site de estatísticas O Gol, o meia marcou 4 gols em 39 em que defendeu o Tricolor das Laranjeiras. Ele está no Ceará desde 2020.

