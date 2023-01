Ceará é derrotado pelo Rio Claro-SP e se complica na Copinha

O Ceará segue sem vencer na Copinha 2023. O Alvinegro de Porangabuçu voltou a ser derrotado neste sábado, 7, quando sofreu um revés de virada por 2 a 1 diante do Rio Claro-SP no estádio Alumínio, em São Paulo, pela segunda rodada da competição nacional. Pablo abriu o marcador aos 16 minutos do segundo tempo, mas a equipe paulista conseguiu construir a vitória após os 39 minutos, com gols de Franklin e Jonathan, este sendo contra.

Com o resultado, o Vovô se complica na competição, dependendo do resultado do embate entre Madureira e Sharjah para se manter vivo na competição na próxima rodada. O time ainda não somou nenhum ponto no torneio.

A equipe de Porangabuçu volta a entrar em campo na próxima terça-feira, 10, às 15h15min, diante do Sharjah Brasil, pela última rodada da primeira fase da Copinha.

