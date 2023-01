Pré-temporada: Ceará goleia Atlético Cearense por 4 a 1 em jogo-treino

Vina, Luiz Otávio, Jean Carlos e Gabriel Lacerda balançaram as redes para o Vovô no triunfo

Em pré-temporada visando Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o Ceará realizou neste sábado, 7, o primeiro jogo-treino de 2023. Comandado por Morínigo, o grupo alvinegro venceu o Atlético-CE com uma goleada por 4 a 1. Vina, Luiz Otávio, Jean Carlos e Gabriel Lacerda balançaram as redes para o Vovô.

Dos jogadores anunciados e que estão em pré-temporada, apenas o atacante Janderson e o meia Chay não participaram da atividade. Eles ficaram aprimorando a parte física em outro campo. O jogo foi dividido em quatro tempos de 30 minutos e todos os demais atletas participaram da partida.

No próximo domingo, 8, não haverá treino em Porangabuçu. A equipe retoma a preparação para o primeiro jogo do ano na segunda-feira, 9, às 8h30min. O Ceará entrará em campo pela primeira vez em 2023 no próximo domingo, 15, às 16 horas, quando enfrenta o Guarani de Juazeiro na Arena Romeirão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2023.

