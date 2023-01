Ceará aposta em experiência e juventude para zaga em 2023

Com apenas uma mudança em relação a última temporada, sistema de zaga do Vovô terá reedição da dupla de 2020 e jovens promissores buscando espaço

Dentre as várias reformulações realizadas no elenco do Ceará para a atual temporada, a composição da zaga foi uma das que menos sofreu alterações e manteve-se com a base que finalizou o último ano. A única mudança até então foi a saída de Messias, vendido para o Santos, e a chegada de Tiago Pagnussat, campeão do Nordeste pelo clube em 2020.

De volta ao Vovô após passagem pelo futebol japonês, Pagnussat irá reeditar dupla com Luiz Otávio, pelo qual atuou ao lado nas campanhas do Vovô no Nordestão, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Série A do Brasileirão em 2020. Naquele ano, devido à pandemia da Covid-19, o calendário se estendeu até o início de 2021, mas ambos jogadores finalizaram a temporada como titulares da equipe comandada por Guto Ferreira.

Além da veterana dupla — Luiz Otávio tem 34 anos, enquanto Pagnussat tem 32 —, o treinador paraguaio Gustavo Morínigo também conta com uma safra mais jovem de jogadores para o setor: Gabriel Lacerda e David Ricardo, que jogaram juntos no último jogo do Brasileirão de 2022, na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, naquela ocasião com o Ceará já rebaixado para a Série B.

Lacerda, de 23 anos, vem ganhando oportunidades no time principal do Alvinegro de Porangabuçu desde 2020. Neste período, acumulou experiências importantes na elite nacional do Brasileirão, cujo nível é alto, sobretudo para os zagueiros, que precisam enfrentar constantemente ataques qualificados na competição. No ano de 2021, inclusive, o defensor marcou quatro gols na Série A, sendo um dos artilheiros da equipe no certame.

Outro jogador a ser lapidado pelo Vovô é David Ricardo, de apenas 20 anos. Revelado pelo Fluminense-PI, o defensor de 19 anos chegou ao Vovô por empréstimo em 2022 para compor a equipe sub-20, pela qual disputou a Copa São Paulo e o Campeonato Cearense da categoria. No decorrer do ano, foi integrado ao elenco profissional, disputando seis jogos.

Para ter o jogador em definitivo, a diretoria do Vovô exerceu o direito de compra do jovem jogador junto ao Fluminense-PI e desembolsou R$ 400 mil em duas parcelas para adquirir 50% dos direitos econômicos — a outra metade permanecerá com o clube piauiense. A expectativa, além do retorno técnico, é de que aconteça uma valorização em possíveis negociações futuras envolvendo o jogador.

Em pré-temporada desde o dia 16 de dezembro, a tendência é de que Morínigo opte, inicialmente, pela dupla mais experiente, formada por Tiago Pagnussat e Luiz Otávio, cenário que pode ser modificado conforme os desempenhos apresentados em campo. A estreia do Vovô no ano acontece no dia 15 contra o Guarany de Juazeiro, na Arena Romeirão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.



